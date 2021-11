El polémico viaje a Guatemala que provocó la destitución de funcionaria en México

La visita a Guatemala y un incidente ocurrido en el aeropuerto, habría provocado la salida de la secretaria de Turismo de México, Paola Félix.

Todo inició el viernes pasado, luego que en un control de rutina, las autoridades guatemaltecas encontraran 35 mil dólares (unos Q269,500) no declarados en el avión privado donde viajaba Paola Félix, secretaria de Turismo de México y otra docena de personas.

El dinero era transportado en una maleta y no había sido declarado, según dieron a conocer varios medios de México, razón por la que los pasajeros estuvieron retenidos durante varias horas.

Los rumores y suposiciones corrieron como el agua. Se confirmó que el viaje se había promovido por la boda de la consejera del Organismo Electoral de México, Carla Humphrey, con el director de la Unidad de Investigaciones Financieras, Santiago Nieto. En el avión viajaban varios invitados.

Mientras la jefa de @GobCDMX @Claudiashein, está en campaña permanente recorriendo los estados, la secretaria de @TurismoCDMX, @LaraPaola1, fue detenida el 5 de noviembre en el aeropuerto de Aurora, Guatemala. Quiso introducir de forma ilegal 25 mil USD en efectivo. — Darío Celis (@dariocelise) November 6, 2021

Los señalamientos continuaron, lo que provocó que Félix publicara en sus redes sociales detalles sobre su viaje, el sábado 6 de noviembre.

"Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición mi renuncia", dijo la exsecretaria de Turismo de México.

Me encuentro Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia. — Paola Félix Díaz (@LaraPaola1) November 6, 2021

Una hora más tarde, el Gobierno de México informó que aceptó la renuncia de Félix, pero indicaron que se trató por los "principios de austeridad".

El Gobierno de la Ciudad de México informa: pic.twitter.com/7hpzIdvTk3 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 6, 2021

Dinero estaba declarado

Este lunes 8 de noviembre, el presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración del periódico mexicano El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, emitió un comunicado en el que explicó que él viajaba en el avión privado "rentado" para asistir a un evento social.

Explicó que iba acompañado de su familia, una asistente y un grupo de amistades que irían al mismo festejo.

La maleta era suya y la portaba su asistente. "El efectivo, de origen legal y físicamente justificado, sería utilizado en una segunda escala del viaje en Estados Unidos a fin de cubrir gastos personales ligados a procedimientos médicos" a los que sería sometido Ealy.

Según el comunicado publicado en El Universal, el dinero fue declarado en el aeropuerto de Toluca y se les pidió un firmar un segundo formato, de colaboración con Guatemala. "Dijeron que las autoridades serían informadas", señaló.

"Al llegar al aeropuerto de la capital guatemalteca, agentes aduanales la separaron (a la asistente) del grupo apenas bajó de la aeronave y le pidieron firmar una nueva declaración en la que notificaba sobre el dinero reportado previamente. En esta nueva declaración ella informó portar dólares, pero en un descuido omitió especificar el monto", indica el comunicado.

Esto habría originado que el dinero fuera incautado de forma precautoria, pero al momento de aclarar que el dinero fue reportado en México, se reanudaron las actividades programadas.

La información coincide con el parte de las autoridades aduanales, al que tuvo acceso El País, quienes detallan que la maleta era portada por Erika Telich, asistente de Ealy y que el dinero era transportado en un bolso negro con siete sobres de color blanco con 50 billetes de 100 dólares.

Telich fue llevada a la Fiscalía de Lavado de Dinero para acreditar el origen de los dólares. En su declaración la asistente indicó que realizarían varias citas con médicos especialistas en Los Ángeles, este lunes, luego de finalizar la boda.