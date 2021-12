Vicente Fernández habría pagado millones a supuesto hijo para que desapareciera

Recientemente salió a luz cómo le entregó una suma millonaria a un hijo que tuvo fuera del matrimonio para que desapareciera de su vida.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz, cantante y vedette Merle Uribe, otra de las mujeres que tuvo una relación con Chente, confesó que el hijo de la actriz Patricia Rivera, otra amante del cantante, intentó embargarle el rancho al Charro de Huentitán. El famoso le entregó 4 millones de dólares (Q30.8 millones) para que Pablo Rodrigo desapareciera de su vida.

Merle Uribe tuvo una relación sentimental con Vicente Fernández. (Foto; Merle Uribe)

Merle contó que tuvo una relación de 3 años con Vicente, en el que iban y venían y cuando terminaban él se iba con Patricia Rivera. Merle participó en la películas "Entre compadres te veas" y Picardía Mexicana 2".

Patricia Rivera tuvo una aventura con Vicente Fernández durante varios años, ambos se conocieron en 1978 mientras grababan juntos la película "El Arracadas" y así comenzó un romance que duró varios años.

“Él me dijo que Paty estaba embarazada y yo le dije ‘perfecto’. Él siempre la apoyó en ese tiempo y el problema que hubo con Paty es que ella lo quería acompañar a todos los palenques y él no podía llevarla porque no era su esposa y ella era muy celosa”, dijo Merle al medio.

Vicetne Fernandez y Patricia Rivera. (Foto: Oficial)

En la década de los 80 ella dio a luz a Rodrigo, ella siempre afirmó que era hijo del músico, en su niñez el pequeño pasó bastante tiempo con el clan Fernández para conocer a sus medio hermanos.

Según explicó Merle Vicente le dio 4 millones de dólares a Pablo Rodrigo para que desapareciera de su vida pues él intentó embargarle su rancho, motivado por su madre, al cumplir los 18 años. Merle no reveló si Rodrigo era o no realmente hijo biológico de Chente, pero sí confirmó que acudía a casa de los Fernández.

“El muchacho se iba a vivir mucho tiempo con él al rancho porque Doña Cuquita es una santa. Lo último que supe... Vicente me habló y me dijo: ‘no vas a creer lo que me hizo Rodrigo, cuando cumplió 18 años, me embargaron el rancho’, dice que llegó de un palenque y tenía notarios y todo embargando el rancho por el muchacho, obviamente instado por la madre”.

“Él le dijo, ‘sabes qué, te voy a dar cuatro millones de dólares y se olvidan de mí y de mi familia, no quiero volver a saber nada de ustedes”, fueron las palabras del famoso según Uribe.