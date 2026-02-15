Conductora evita choque y derrapa sobre la vía en zona 12

Conductora evita colisionar con motocicleta que se dirigía imprudentemente hacia la USAC.



Vehículo queda bloqueando 2 carriles en Periférico 3 avenida zona 12. Neumático le explotó al frenar, carro se deslizó. Conductora está ilesa.



Motocicleta siguió la marcha.#PoliciaMT… pic.twitter.com/sCJ29qZfFR