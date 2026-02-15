Conductora evita choque y derrapa sobre la vía en zona 12

Dos carriles en el Periférico están bloqueados por el hecho.
Amilcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informa sobre un hecho vial que sucedió sobre la 3a. avenida de la zona 12.
De acuerdo con la información, una conductora a bordo de una camioneta iba transitando cuando inesperadamente una moto se cruzó en su camino. Ante el hecho, la conductora maniobrió para evitar impactar al motorista.
Esto provocó que perdiera el control del vehículo y derrapara sobre la vía; un neumático se reventó por la fuerza del frenado.
La mujer no sufrió lesiones, pero su vehículo quedó varado obstruyendo la vía; el piloto de la motocicleta continuó su camino tras el incidente.
Autoridades están en el lugar para controlar la emergencia.