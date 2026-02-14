Video: Cámara capta momento en que mujer es atropellada cuando cruzaba una calle

-

La víctima quedó gravemente herida sobre la cinta asfáltica tras el percance vial ocurrido en Morales, Izabal.

Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado este viernes 13 de febrero en el kilómetro 228 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea Gran Cañón, en Morales, Izabal.

Una cámara de seguridad logró captar el momento exacto en que se registró este percance vial, en donde se observa que una mujer espera a que pasen tres vehículos.

Luego de que estos vehículos avanzaran, la víctima intenta cruzar la calle, pero no se percata que una camioneta que circulaba a alta velocidad se acercaba al lugar.

Por lo tanto, este último vehículo intenta esquivar a la mujer, pero no lo logra por completo y termina atropellándola, dejándola gravemente herida sobre la cinta asfáltica.

Mira aquí el video:

Mujer es atropellada al intentar cruzar la calle en el kilómetro 228 de la ruta al Atlántico, en Morales Izabal.



: Notizak2 pic.twitter.com/TXx8ur9ypU — Geber Osorio (@OsorioGeber) February 14, 2026

Minutos más tarde, Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para atender a la víctima y posteriormente trasladarla a un centro asistencial.