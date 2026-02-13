¡Vehículo volcado! Accidente deja un herido en ruta a Antigua Guatemala

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes 13 de febrero en el kilómetro 36 de la bajada Las Cañas, en ruta de San Lucas Sacatepéquez hacia Antigua Guatemala.

En ese lugar ha quedado un automóvil volcado luego de que el conductor perdiera el control del mismo por razones que aún se desconocen.

Socorristas le brindaron asistencia y atención prehospitalaria al conductor del vehículo volcado. (Foto: Asonbomd)

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados, por lo que arribaron al lugar del percance vial, en donde le brindaron atención prehospitalaria al piloto del vehículo involucrado que resultó herido.

De momento ha quedado bloqueado uno de los carriles de dicha carretera, ya que se está a la espera de que el automotor pueda ser retirado.

El automóvil quedó volcado a un costado de la carretera. (Foto: Asonbomd)