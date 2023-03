Difunden video de la mujer que abrió fuego en escuela y mató a tres niños en EE.UU.

Un video de las cámaras de vigilancia muestra el momento en que un atacante ingresa a un colegio al sur de Estados Unidos y abre fuego.

Tres niños y tres adultos murieron el lunes en una matanza en un colegio privado cristiano del sur de Estados Unidos.

El jefe de la policía local, John Drake, identificó al atacante como Audrey Hale, de 28 años.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, se trata de una persona trans que se identificaba con pronombres masculinos.

Llevaba consigo "al menos dos rifles de asalto y una pistola", informó el portavoz de la policía local, Don Aaron, en rueda de prensa. Murió abatido por las fuerzas de seguridad.

Video

En un video compartido en redes sociales se observa que a media mañana el joven entró por una puerta secundaria al pequeño colegio, The Covenant School, del que se cree que fue alumno, según los elementos preliminares de la investigación.

Cruzó la planta baja y subió al primer piso efectuando numerosos disparos. Tres alumnos, de 8 a 9 años, y tres adultos, de 60 a 61 años, resultaron muertos.

The heavily armed Nashville shooter is seen firing multiple shots and roaming inside the Covenant School before gunning down three children and three adults pic.twitter.com/oC4d92WFdZ — TRT World (@trtworld) March 28, 2023

Los policías acudieron al lugar y tras escuchar disparos en el piso de arriba subieron "inmediatamente" y "mataron" al atacante que fue declarado muerto 15 minutos después de la primera llamada de auxilio.

El motivo del ataque, aún desconocido, podría estar relacionado con un "rencor" del agresor hacia la escuela.