Video: La pelea entre el diputado Aldo Dávila y un agente de PNC

El diputado Aldo Dávila tuvo un incidente con un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) frente al Congreso este jueves.

Los miembros de las fuerzas de seguridad se encontraban dialogando con un grupo de supuestos estudiantes que mantienen bloqueados los accesos al Palacio Legislativo cuando el parlamentario se acercó a ver lo que ocurría.

Segundos después, el legislador empujó a un agente al que señaló de agredirlo primero.

"Usted no me va a poner la mano ahí. Cuidadito conmigo, usted no me va a faltar el respeto", le dijo el parlamentario de la bancada Winaq al agente de PNC.

Tras algunos minutos de discusión, el legislador se calmó y los agentes siguen sin poder retirar a los manifestantes.