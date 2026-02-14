Graban disturbios entre policías municipales y aficionados en Mixco

-

El policía municipal usó la fuerza para intentar retirar a los aficionados y terminó derribando la malla que divide al estadio con la calle.

Durante la tarde de este sábado 14 de febrero se reportaron algunos incidentes en las afueras del estadio Santo Domingo de Guzmán, en donde Mixco se enfrentó a Comunicaciones por la liga nacional, donde empataron a 2 goles en la jornada 6 del torneo Clausura.

Aficionados "cremas" se hicieron presentes a inmediaciones del estadio debido a que existe una prohibición para el ingreso visitantes, pero mientras apoyaban a su equipo se originaron disturbios.

En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, se logra observar el momento en que algunos de los aficionados se encuentran agarrados de la malla que divide el estadio con la calle, mientras policías municipales de Mixco intentan retirarlos.

Sin embargo, uno de ellos comienza a patear a los aficionados que están en la malla y tras hacerlo con excesiva fuerza derriba la malla.

Mira aquí el video: