(VIDEO) Vinicius abre las puertas de su casa con el streamer Ibai

El delantero brasileño Vinicius Júnior volvió a mostrarse cercano a sus seguidores, esta vez en un formato distinto, al abrir las puertas de su casa para un video especial junto al streamer español Ibai Llanos. El material, titulado 24 horas con Vinicius, permite conocer una faceta más íntima del futbolista del Real Madrid.

Durante el recorrido, el brasileño muestra parte de su hogar, incluyendo el espacio donde guarda los trofeos conquistados a lo largo de su carrera, tanto con el club merengue como con Flamengo y la Selección de Brasil. El video combina momentos cotidianos con charlas relajadas entre ambos, lo que permite conocer aspectos poco vistos del atacante.

Uno de los temas principales fue su rutina diaria. Vinicius explicó cómo organiza sus entrenamientos, su plan de nutrición y la importancia que le da al cuidado de la salud mental para mantenerse al máximo nivel competitivo. Además, el futbolista mostró parte de su trabajo en el gimnasio y habló sobre sus momentos de desconexión, como cuando se relaja jugando PlayStation en su tiempo libre.

El brasileño también recordó su relación con el técnico Carlo Ancelotti, a quien considera una figura clave en su crecimiento dentro del primer equipo del Real Madrid. Asimismo, habló de sus metas a futuro, tanto a nivel de clubes como con la selección brasileña.

La amistad entre Vinicius e Ibai se remonta a los tiempos de la pandemia, cuando el delantero comenzaba a consolidarse en el conjunto blanco. Años después, esa relación quedó reflejada en este contenido especial, que ofrece a los aficionados una mirada cercana al día a día de una de las principales figuras del fútbol mundial.