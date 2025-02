Videos muestran cómo fue el fuerte sismo de 7.6 grados en Honduras

-

Videos en redes muestran el impacto del fuerte sismo de 7.6 en Honduras

Usuarios en redes sociales compartieron impactantes videos del fuerte sismo de magnitud 7.6 que sacudió el norte de Honduras y se sintió en varias zonas del Caribe.

En las imágenes se observa cómo supermercados, piscinas y las costas se vieron afectadas por el fenómeno.

Video grabado en un supermercado en Honduras

This is how 7.4 Earthquake in Caribbean sea was felt in Honduras.

Second video is from Olanchito, Yoro, Honduras

February 08, 2025 #sismo #temblor #terremoto #zemljotres pic.twitter.com/X1JFTlLk7D — Disasters Daily (@DisastersAndI) February 9, 2025

La Ceiba, Honduras

#WATCH : CCTV footage of 7 Earthquake felt in La Ceiba, Honduras. La Ceiba is 700km away from the epicenter. #sismo #temblor #earthquake #LaCeiba pic.twitter.com/9qFgdnNQ0Y — upuknews (@upuknews1) February 9, 2025

Video del interior de una casa, durante el sismo en Honduras

Hondureños comienzan a reportar los movimientos provocados por el sismo de magnitud 7.3 que se produjo en Islas Caimán y ocasionó réplicas en diversas partes del país incluida Tegucigalpa, capital de Honduras. pic.twitter.com/lw3drmeKxQ — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) February 9, 2025

Momento en que ocurre el sismo, así se vio en una piscina

Playas de Tela, Honduras

REPORTAN ALTERACIONES EN EL OLEAJE DE TELA TRAS SISMO CARIBEÑO



De acuerdo con informes preliminares, las playas de Tela, Honduras, experimentan movimientos inusuales en su oleaje tras el terremoto registrado. La zona permanece bajo alerta amarilla por posible tsunami mientras… pic.twitter.com/akekpTGkPS — ULTIMA HORA EN (@ultimahoraenx) February 9, 2025

Epicentro del sismo

El movimiento telúrico ocurrió a las 17:23 horas y su epicentro se ubicó cerca de las Islas Caimán. Debido a la magnitud del sismo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) activó alertas de tsunami para varios países del mar caribe occidental.

Alertas de tsunami en Puerto Rico y las costa de México

Las alertas de tsunami se emitieron al poco tiempo en que el sismo en Honduras ocurrió.

Las alertas incluyen las costas de Islas Caimán, Cuba, Jamaica, México, Haití, Honduras, Bahamas, Turcos y Caicos, San Andrés, República Dominicana, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Aruba, Bonaire, Curazao e Islas Vírgenes (Americanas y Británicas).

Puerto Rico

| AHORA: Suenan las sirenas en Puerto Rico tras la alerta de tsunami. pic.twitter.com/k5KkgOE8Po — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 9, 2025

Cancún, fuerte oleaje

El Centro de Alertas de Tsunamis de EEUU, monitorea algunos puntos del #Caribe tras el sismo registrado frente a las costas de #Honduras.



Video desde #Cancún pic.twitter.com/W2fP1XyVxm — Israel Herrera (@IsraelHerreraMX) February 9, 2025

El Sistema de Alerta de Tsunami de Estados Unidos había advertido que podrían producirse olas de entre uno y tres metros en una docena de países, pero finalmente levantó las alertas para todos los territorios en la madrugada del domingo 9 de febrero, (02:00 a.m.) sin reporte de daños.