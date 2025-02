Videos muestran la explosión en un centro comercial de Taiwán

-

Videos muestran el momento de una explosión de gas en un centro comercial de Taiwán.

Al menos cuatro personas murieron y otras siete resultaron heridas tras una explosión de gas ocurrida este jueves en un centro comercial de Taichung, ciudad ubicada en el centro de Taiwán, según informaron las autoridades.

La Agencia Nacional de Incendios indicó en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook que se activó un equipo de respuesta de emergencia tras el incidente, registrado alrededor de las 11:30 horas (hora local) del jueves 13 de febrero. Hasta el momento, se desconocen las causas de la explosión.

El estallido se produjo en una zona de restauración en remodelación, ubicada en el decimosegundo piso del edificio. Ante la emergencia, se estableció un centro de respuesta ante desastres para atender a las víctimas.

"El Departamento de Bomberos continuará coordinando con las autoridades locales de Taichung para esclarecer lo sucedido", indicó la agencia, agregando que la causa del incidente sigue bajo investigación. Asimismo, instaron a la población a evitar acercarse a la zona afectada.

Tras el suceso, diversos videos se hicieron virales, la mayoría desde la perspectiva de conductores.

Mira los vídeos aquí

4 people dead and 6 others without vital signs in a construction-related #explosion at a department store in Taichung, #Taiwan. The incident occurred at 11 am today during construction work on the 11th floor. pic.twitter.com/qDPo3qhAsQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) February 13, 2025

Al menos un muerto y otros seis heridos se reportaron este jueves tras una explosión en unos grandes almacenes en la ciudad de Taichung, en el oeste de Taiwán. Aparentemente, el estallido ocurrió debido a una fuga de gas, sin embargo, las investigaciones determinarán las causas… pic.twitter.com/GfKIGeudkR — Noticiero El Salvador (@NoticieroSLV) February 13, 2025

#AHORA | Daños de consideración y varias víctimas por una presunta explosión de gas en un shopping de Taiwán. pic.twitter.com/2Ab1Y9oJ5g — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 13, 2025





Vídeos del interior

Explosión de gas en centro comercial de Taiwán (interior)



Videos: redes sociales pic.twitter.com/l5nK4LkiBa — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 13, 2025

pic.twitter.com/kMhz6d7Hnk — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 13, 2025

*Con información de CNN en Español