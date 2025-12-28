Asesinan a "El Coronel", concejal de la Muni de Ocós, San Marcos

Un ataque armado se registró en Ocós, San Marcos, la víctima era concejal de la Municipalidad.
Te interesa: Ataque armado en actividad deportiva deja dos fallecidos en zona 5
Rafael Velasco Díaz, de 51 años, más conocido como "El Coronel", falleció en un ataque armado en su contra.
Velasco era concejal segundo de la Municipalidad de Ocós, San Marcos.
El ataque armado se registró cuando el funcionario se ejercitaba en su bicicleta, cerca del caso urbano de Ocós.
Según testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta fueron los responsables del ataque armado. Mientras, la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que las investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes vigilaron a la víctima previamente y aprovecharon la soledad de la carretera para cometer el crimen.
La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) lamentó el fallecimiento de Velasco Díaz.
*Con información de Julio Vásquez/Colaborador.