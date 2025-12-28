Asesinan a "El Coronel", concejal de la Muni de Ocós, San Marcos

️ Desde la ANAM expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y al equipo municipal de Ocós, San Marcos, por la partida del Concejal, Rafaél Filadelfo Velasco Díaz.



Rogamos a Dios que brinde consuelo y fortaleza a sus seres queridos en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/AbiYKIWLwN