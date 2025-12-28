Tres heridos y un fallecido en ataque armado en San Miguel Petapa

Tres personas heridas y una fallecida es el saldo de un ataque armado registrado en San Miguel Petapa.
Te interesa: Así fue el velorio del niño desaparecido en San Juan Sacatepéquez
La noche de este sábado 27 de diciembre, se registró un ataque armado en la Colonia Santa Inés Petapa, ubicada en San Miguel Petapa.
Al lugar llegaron Bomberos Voluntarios, quienes trasladaron hacia el hospital de Villa Nueva a tres personas en estado delicado, y una más al IGSS de Villa Nueva.
De acuerdo con los bomberos, tenían varias heridas por proyectil de arma de fuego.
Las víctimas atendidas fueron identificadas como:
1. Mario Aníbal Aifan, de 55 años.
2. Mario Aroldo Cruz, de 29 años.
3. Nayeli Yamileth Aifan, de 20 años.
4. Yeison Isaías Ramírez García, de 29 años (al Seguro Social).
De estos, el joven de 20 años falleció al ingreso al hospital.
Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque armado.