Vin Diesel le ruega a “The Rock” que vuelva a Rápidos y Furiosos

Los actores han tenido una relación complicada desde el 2017, esto motivó al exluchador a alejarse de la franquicia.

Según informaciones publicadas por el portal TMZ, esta contienda se originó por la falta de profesionalismo de Vin Diesel ejerciendo su rol como productor, pues el mismo medio dijo que Diesel llegaba tarde al set de rodaje y cambiaba los horarios para grabar las escenas requeridas del filme, algo que molestó al reparto, sobre todo a Dwayne Johnson.

Posteriormente, Johnson tuvo que reunirse a solas con Vin Diesel para resolver de una vez por todas sus posturas de cara al lanzamiento de “Fast & Furious 8”; aunque, como era de esperarse, esto nunca llegó a buen puerto y ambos actores no volvieron a tratarse nunca más.

Esta ruptura trajo consigo que Dwayne Johnson abandonara el reparto de “Fast & Furious 9” y protagonizara junto al actor Jason Statham la película spin-off de la saga “Hobbs & Shaw”.

Cabe destacar que el enfrentamiento venía desde la quinta entrega y se alargó hasta la octava, algo que perjudicó a “The Rock”.

El actor ofreció unas declaraciones mediante una entrevista al portal Vanity Fair en donde explicó que tanto él como Vin Diesel tenían ideales diferentes y lo mejor para ambos era no coincidir jamás en una producción cinematográfica.

Esperanza

Sin embargo, en los últimos días ha surgido una publicación que pareciera que Diesel quiere arreglar las cosas y desea que Johnson vuelva a la franquicia.

“Mi hermano pequeño Dwayne, ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos, pero ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Paul Walker. ¡Juré que alcanzaríamos y haríamos el mejor ayuno en el final en Fast 10! Lo digo por amor… debes presentarte, no dejes inactiva la franquicia tienes un papel muy importante. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que esté a la altura de las circunstancias y cumpla su destino.”, expresó Vin Diesel en una publicación en Instagram.

Esta petición de Vin cambia el futuro de la franquicia y deja una incógnita a todo el elenco y al equipo de producción de cara al estreno de la décima película de “Fast & Furious”.

El actor protagonista anhela cumplirle la promesa que le hizo a su fallecido amigo y compañero de reparto Paul Walker en terminar la saga por todo lo alto.