¿Qué es la Campylobacter y por qué está vinculada al brote de Guillain Barré?

-

Una bacteria estaría asociada a la enfermedad neurológica que desde diciembre se ha reportado en el país.

Debido al alza de casos del síndrome de Guillain Barré en Guatemala, el Ministerio de Salud ha aumentado las recomendaciones hacia la población.

La cartera ha emprendido una campaña de concientización centrada en la importancia de seleccionar, cocinar y guardar adecuadamente los alimentos, ante la posibilidad de que padecimientos gastrointestinales estén causando la enfermedad neurológica.

De acuerdo con las autoridades, aunque "aún no se sabe a ciencia cierta lo que la provoca, la mayoría de los casos se manifiesta después de infección bacteriana o vírica".

También indicaron que uno de los factores de riesgo más habituales es el antecedente de gastroenteritis causada por la bacteria Campylobacter jejuni.

¿Cómo se contrae?

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, el mal manejo de las aves crudas y el consumo de su carne poco cocida son los principales factores de riesgo para adquirir una infección por Campylobacter.

Además, se han originado casos por el consumo de lácteos no procesados adecuadamente y agua no tratada, así como por productos agrícolas que no han sido bien lavados, indicó la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lorena Gobern.

Tras contraer esta bacteria, una persona puede presentar síntomas como diarrea, fiebre y calambres abdominales, de acuerdo con el sitio web de los CDC.

Para evitar esto, la cartera salubrista recomienda:

Lavado de manos antes y después de ir al baño, cambiar pañales y antes de comer y preparar los alimentos.

Evitar el contacto de alimentos crudos con los cocidos, tanto en la preparación como al guardarlos, y al preparar carne, cocerla bien.

Consumir agua segura, puede ser filtrada, hervida y clorada.

Consumir leche pasteurizada.

Las autoridades reiteraron que protegiendo la salud gastrointestinal se contribuye a disminuir el riesgo de padecer el síndrome de Guillain Barré, que ya ha generado 72 casos y cinco muertes en el país.