Volcado: Diputado Randy Coc protagoniza accidente de tránsito

El vehículo en el que viajaba el diputado Randy Coc terminó volcado en una carretera.

En horas de la noche de este 11 de marzo, el diputado Randy Coc protagonizó un accidente de tránsito y el vehículo en el que viajaba quedó volcado, según se evidenció en imágenes.

El congresista se dirigía desde Cobán hacia la ciudad de Guatemala y asegura que un conductor en estado de ebriedad lo colisionó y provocó el accidente. Sin embargo, salió ileso del percance.

"La ventaja es que mi vehículo, es un vehículo blindado y eso me ayudó a que a la hora de derrapar, con la parte de arriba del vehículo no me haya pasado nada", afirmó el diputado en una transmisión en vivo.

Estas son las imágenes del accidente: