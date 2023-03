¡Paisaje soñado! Volcán Acatenango se cubre de blanco y sorprende a turistas (video)

Un paisaje de ensueño fue captado por turistas y visitantes que escalaron el volcán Acatenango.

Turistas y visitantes locales que decidieron aventurarse a escalar el Volcán Acatenango en las últimas horas, fueron testigos de un sorpresivo paisaje desde la cima, al ver el lugar repleto de escarcha.

Varios presentes captaron la escena con fotografías y videos, para luego compartirlo en sus redes sociales. Tal es el caso de Alex Spahn, joven viajero de Oklahoma, quien en su cuenta de Twitter publicó su experiencia desde lo alto del volcán.

"Buenos días desde la cumbre del Acatenango, que tiene poco más de 13 mil pies de altura, lo que lo convierte en el tercer pico más alto de América Central", escribió. El video muestra el volcán cubierto de blanco.

Good morning from the summit of Acatenango, which stands just over 13,000 ft tall, making it the 3rd tallest peak in Central America. pic.twitter.com/P7cYNzmjfc — Alex Spahn ️☄️ (@spahn711) March 16, 2023

El viajero compartió otra fotografía de un grupo de guías turísticos locales posando junto a un muñeco de nieve que realizaron con la escarcha que adornó el volcán.

Según escribió, los guías no veían tanta nieve en el lugar desde hace cuatro años. Por tal motivo, fue una total sorpresa encontrarse con dicho paisaje.

Otros visitantes locales también publicaron postales, las cuales llamaron la atención de internautas. Según los reportes, la temperatura alcanzada en el lugar fue de -4.8°c.

(Foto: Twitter/Alex Spahn)

(Foto: ExploringGuatemala)