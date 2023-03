Los Power Rangers originales vuelven y aterrizarán en Netflix

Los Power Rangers volverán a la pantalla para celebrar su aniversario 30, pero esta vez lo harán en streaming.

Buenas noticias para los fanáticos de los Power Rangers. Y es que los icónicos personajes están de regreso para celebrar como se debe su aniversario número treinta.

Ha sido el gigante del streaming, Netflix, quien confirmó un reboot que reunirá al elenco original de Mighty Morphin Power Rangers, la primera entrega de los superhéroes.

Se tiene contemplado que este especial se estrene el próximo 19 de abril, y se llamará "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always".

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always — a scripted, stand-alone 30th anniversary special premiering April 19 — will reunite some of the franchise’s most beloved Rangers, including original stars David Yost, Walter E. Jones, and Barbara Goodson aka the voice of Rita Repulsa! pic.twitter.com/3Jn1qo9vPS — Netflix (@netflix) January 17, 2023

Según detalla el portal especializado Entertainment Weekly, David Yost volverá como Billy, el Power Ranger azul, Walter Emanuel Jones como el ranger negro, Catherine Sutherland como la ranger rosada, Steve Cárdenas como el rojo, Karan Ashley como la ranger amarilla y Johnny Yong Bosch como el ranger negro II.

El reboot presentará a los héroes enfrentándose cara a cara con una amenaza familiar del pasado. Los personajes volverán a ser convocados para ser los salvadores del mundo.

Pero esto no acaba aquí, ya que la franquicia también confirmó el estreno de la temporada 30 de la serie Power Rangers: Cosmic Fury. Esta es la primera vez desde su lanzamiento en 1993 que un elenco completo regresa para una nueva temporada.