La nueva función de WhatsApp que sorprenderá a usuarios

La aplicación de mensajería por excelencia está trabajando en una nueva y curiosa función que será integrada en los estados que usuarios comparten.

Se trata de una opción que permitirá compartir mensajes de voz en las publicaciones de la aplicación que duran 24 horas.

La interfaz de este apartado no cambiará drásticamente, pues únicamente se añadirá un botón para realizar la nota de voz dentro de WhatsApp.

WhatsApp beta for Android 2.22.21.5: what's new?



WhatsApp is working on voice status updates, for a future update of the app!https://t.co/quvu57cS4c pic.twitter.com/bKjjFFWd9L — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 21, 2022

Además, los usuarios que deseen difundir un estado de voz, podrán elegir el color de fondo de su publicación mientras se reproduce el audio. Este deberá durar como máximo 30 segundos.

La grabación será reproducida automáticamente, cuando el contacto ingrese a ver el contenido.

La novedosa función aún no está disponible para usuarios con acceso a la versión beta de la aplicación, conocida como 2.22.21.5. Sin embargo, ya se puede observar cómo será la interfaz de uso.

WhatsApp incorporará la opción de grabar audios en los estados. (Foto: WABetaInfo)

Nueva apariencia en foto de perfil

WhatsApp también está probando una nueva funcionalidad que permitirá que los usuarios vean la foto de perfil y el nombre de usuario de otras personas con las que compartan chats grupales.

Esta información estará disponible junto a los mensajes que se envíen dentro de la conversación. De acuerdo con WABetaInfo, la función se encuentra en la actualización 22.18.0.72 de la versión beta de la aplicación para el sistema operativo iOS y se desconoce si también estará disponible para la versión beta de Android.

Tampoco se sabe si será implementada en la próxima actualización del aplicativo a nivel mundial.