Así fue como WhatsApp salvó la vida de una familia tras terremoto en Turquía

La historia de la familia que sobrevivió al terremoto de Turquía gracias WhatsApp ha conmocionado al mundo.

Medios internacionales dieron a conocer el caso del joven que se salvó junto con su familia de morir en el terremoto de Turquía.

Según se ha revelado, lo anterior pudo ocurrir gracias a un estado que el joven difundió en sus historias de WhatsApp, esto permitió que las autoridades de Turquía los encontraran, luego de haber quedado atrapados bajo los escombros.

"Estábamos durmiendo cuando se produjo el terremoto. De repente, todo se oscureció y mi madre cayó cerca de mí", declaró el joven a los medios de su país.

En lo narrado, Kubat, nombre del joven, dijo que para su suerte, la de su madre, abuela y tíos, él tenía su celular en la mano y fue así como pudo subir un video en sus estados de WhatsApp.

Quienes vieron el video fueron sus amigos, y de inmediato alertaron al equipo de rescate. Esta historia ha sorprendido al mundo, pues la familia corrió con mucha suerte y logró sobrevivir al devastador terremoto.

Mira aquí las declaraciones:

20-year-old Boran Kubat was pulled out alive from the rubble in Türkiye’s earthquake-hit region after his friends noticed his call for help on social media #TurkiyeQuakes pic.twitter.com/kmamFf2osK — TRT World (@trtworld) February 7, 2023

*Con información de El Economista.