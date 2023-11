Whoopi Goldberg dice que los millennials no quieren trabajar

-

La actriz de "Cambio de hábito" y "Ghost" dice que los millennials no pueden comprar casas porque solo quieren trabajar 4 horas.

Whoopi Goldberg se encuentra en el centro del ojo público por sus declaraciones acerca de la ética de trabajo de los millennials y generación z.

Durante un encuentro el miércoles 8 de noviembre, la actriz mandó un mensaje a los jóvenes, a los que ha regañado por ser "perezosos".

"Lo siento, ya sabes, escucha, cada generación viene y quiere hacerlo mejor que sus padres. Pero, lo siento, si solo quieres trabajar cuatro horas, va a ser más difícil para ti conseguir una casa", dijo la actriz de 67 años.

"Lo siento por todos los que sienten esto, pero, lo siento, nos rompimos el trasero, tuvimos que rompernos el trasero, porque no teníamos la opción de regresar. Teníamos todo tipo de cosas", mencionó la actriz.

Goldberg continuó diciendo "a cada generación se le dice que te va a ir peor que a tus padres, antes de ofrecer un poco de consejo de vida a aquellos que no se levantan por sí mismos.", detalla Diario de Tabasco.

Whoopi Goldberg calls Millennials who can’t afford a home lazy. “I’m sorry, if you only want to work four hours, it’s going to be harder for you to get a house,” pic.twitter.com/pvMPmltGyv — Black Millionaires ® (@Blackmillions_) November 10, 2023

¿Por qué es más difícil para los millennials comprar casa?

Al Día Dallas recoge los datos de una encuesta, que encontró que el 70% de los millennials sienten que comprar una casa es un elemento esencial del Sueño Americano, pero el ahorro para el pago de un enganche resultó ser el mayor reto.

Según Anna DeSimone, experta en préstamos hipotecarios y ahora del libro "Housing Finance 2020", esto se debería a los altos costos de vida de los jóvenes actualmente.

"Cuanto tienes gente que ha estado pagando altas rentas, préstamos estudiantiles, guarderías, pagos de coches y más, estos (gastos) no desaparecen".

"Todavía van a tener cuentas médicas, seguros de auto, etc, y estos gastos no aparecen en un reporte de crédito. Realmente puede marcar la diferencia en la compra de una casa. Con todas estas cuentas, las pasan mal".