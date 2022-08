Estas son las novedades que WhatsApp trae para Windows

La aplicación de mensajería más utilizada por usuarios alrededor del mundo trae una versión renovada para Windows.

Con un diseño innovador y funciones que dan rapidez y estabilidad, WhatsApp dejó atrás la versión beta y reemplazó la basada en versión del navegador que se ha utilizado durante un largo tiempo.

Oh wow, the new version of WhatsApp is now out of beta. It's a modern Windows app which replaces the old electron/web version. You can receive messages without the app being turned on, and you don't need to be connected to a phone.



Download: https://t.co/10uMAH7SHI pic.twitter.com/6Xh1KKqsh0 — Daniel (@kid_jenius) August 16, 2022

Las novedades

Una de las mejores y más esperadas actualizaciones es que ya no es necesario depender de un dispositivo móvil para estar conectados. Es decir que funcionará de forma independiente.

Esta opción es posible gracias a la función multidispositivo de WhatsApp, donde se pueden vincular hasta cuatro dispositivos distintos en una misma cuenta.

Otro aspecto a resaltar es la innovación en cuanto a apariencia. La interfaz de ahora luce mucho más moderna y limpia, aunque sin perder la esencia de lo que es dicha aplicación.

La compañía menciona que los usuarios podrán intercambiar mensajes con sus amigos y mantener intacto el cifrado de extremo a extremo.

WhatsApp para Windows. (Foto: Microsoft Store)

Algunas desventajas

Pero no todo es bueno, pues esta versión también tiene ciertas limitaciones reflejadas en el resto de versiones para escritorio: