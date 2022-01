Xavi Hernández: “Es una locura que no se suspenda el partido”

El Barcelona tiene varios problemas para armar un cuadro titular para medirse ante el Mallorca debido al contagio de Covid-19.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández opinó sobre la situación sanitaria que afecta no solo a su equipo, sino a varios clubes de LaLiga que atraviesan problemas por contagios de Covid-19.

El entrenador, inquieto por el incierto futuro de Dembélé, afronta en cuadro el partido en Mallorca, donde está obligado a ganar para no alejarse más del líder y de los puestos de Champions League.

"Es lo que hay. El Mallorca también tienen casos. Somos el Barça, hay que rendir. Si no se suspende, no sé qué se necesita para suspenderse. No hay sentido común", dijo el entrenador sobre la situación de ambos equipos.

"No sé los motivos por los que se juega. Estamos para acatar normas, pero hay 17-18 bajas, 11 por covid. Es un partido descafeinado, es una situación límite, para el Mallorca y para nosotros. Puede haber más bajas, ahora estamos haciendo más tests. No lo entiendo. No entiendo que no se aplace", agregó.

❝Competiremos con los que somos. Tenemos muchas bajas y por sentido común quizá debería suspenderse el #MallorcaBarça, pero no es una excusa. Intentaremos ganar los tres puntos❞



- Xavi -



EN DIRECTO: https://t.co/rhTX8z0hq7 pic.twitter.com/NmI2u9nCla — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 1, 2022

El partido está programado para el cierre de la jornada del 2 de enero a partir de las 8:00 de la noche en España, 2:00 de la tarde en Guatemala.