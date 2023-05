Yadira Morales, la coordinadora en tecnología que empodera a las mujeres

Yadira Morales brilla inspirando a las mujeres a perseguir sus sueños con su ejemplo, apoyándolas a descubrir herramientas para su desarrollo, su historia es un gran ejemplo de crecimiento en comunidad.

La guatemalteca es técnico en computación de los Centros SIS y coordinadora de tecnología de New Sun Road Guatemala, sociedad anónima especializada en contribuir al empoderamiento de mujeres a través de la tecnología, y recientemente completó la capacitación en telecomunicaciones ante desastres de NetHope, en asociación con Internet Society Foundation ISOC Guatemala.

Foto: Yadira Morales.

Es originaria de la comunidad maya ixil, graduada de perito contador y ahora cursa el octavo semestre de Ingeniería en Sistemas. Junto a su familia rompió paradigmas acerca del rol de las jóvenes en la sociedad.

Es la hija mayor de 5 hermanas y así contó su historia:

"En la familia nuestra cultura es que las mujeres deben estar en el hogar y solo a los hombres les dan estudio, sin embargo, mi papá tuvo la oportunidad de trabajar con personas que le ayudaron a cambiar de idea", contó al presentarse como integrante del equipo de New Sun Road.

(Foto: New Sun Road)

Acerca de por qué se inspiró a seguir esta profesión dijo: "Siempre me gustaron las computadoras desde pequeña, mi mamá es comadrona y salía mucho a ver señoras, yo siempre la acompañaba y en una de esas veces vi una academia de computación que llamó mi atención, pues siempre andábamos a pie y pasábamos por ahí y yo le decía: 'mama yo me quiero quedar acá, quiero que me inscriba'".

Yadira se capacita para generar un cambio en su entorno. (Foto: ISOC Guatemala)

Yadira habló de la importancia de inspirar a otras mujeres con hechos: "No solo es ir a las comunidades y decir 'ustedes pueden salir adelante' sino decir: 'yo soy ejemplo de que que nosotras podemos salir adelante... El enfoque que New Sun Road llamó mi atención porque era un proyecto auto sostenible".

Foto: New Sun Road.

New Sun Road enseña a mujeres en estado vulnerable a utilizar una computadora para acceder a servicios digitales y realizar trámites. Su objetivo es que las mujeres puedan insertarse al campo digital y puedan crecer a través del uso adecuado de las herramientas tecnológicas.