Ixpanea: la youtuber que denunció al creador de contenido "Yayo" Gutiérrez por delitos sexuales

El youtuber fue denunciado por poseer contenido íntimo de varias mujeres, entre ellas menores de edad.

A través de la red social Instagram, Ixpanea, una famosa youtuber, anunció que había presentado una denuncia en contra del también youtuber, Yayo Gutiérrez.

De acuerdo con la información compartida por la influencer mexicana, el trámite legal fue interpuesto el pasado 25 de junio ante la Fiscalía General de Justicia en México.

La creadora de contenido también compartió un mensaje dando explicaciones del porqué no se había pronunciado con anterioridad ante lo sucedido.

"Yo no digo mentiras: si todo este tiempo tuve en silencio mi proceso legal fue para no entorpecerlo y porque no pienso litigar en medios. No es fácil. Una denuncia no son enchiladas, menos cuando se trata de algo tan delicado o tiene familia con poder o tienes al antiguo 'gremio' de YouTube tapando el Sol con un dedo o siendo cómplices de abusos que se han llevado en años... Muchas de ellas mis amigas, chicas seguidoras de este mismo y chicas del medio, también chavas menores. Por eso y más quiero confiar en que se hará justicia legalmente”, se lee en la publicación.

Aunque ya había realizado fuertes acusaciones con anterioridad, pues fue en enero del 2021 que la joven mujer lo había expuesto en un video que subió a su canal de YouTube.

