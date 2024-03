"Yo estudié y me esforcé", responde diputada Elena Motta ante críticas

-

La integrante más joven de la X Legislatura ha sido criticada por la forma en que se convirtió en candidata a diputada.

EN CONTEXTO: Allan Rodríguez y Elena Motta intercambian señalamientos por iniciativa de ley

Declaraciones anteriores de la diputada Elena Motta y su reciente intercambio de señalamientos con Allan Rodríguez han hecho que reciba críticas, específicamente por haber revelado que le ofrecieron ser candidata a diputada por medio de un mensaje de WhatsApp.

En respuesta a uno de estos comentarios, la parlamentaria más joven de esta legislatura escribió un contundente mensaje.

"Estudié y me esforcé un montón para abrirme camino y llegar a donde estoy", se lee en su cuenta de X (Twitter), y agregó: "Nadie nunca me regaló nada, yo tomé las decisiones correctas en los momentos correctos".

Previamente, la congresista pidió a un usuario de X que le preguntara directamente a ella si tenía dudas.

"Como afiliada al partido me invitaron por whatsapp (no entiendo por qué se alarman por eso, pudo haber sido una carta, con correo, una llamada, etc.) A formar parte de una planilla para las elecciones internas", escribió.

Así se conoció cómo la invitaron

Electa por el Movimiento Semilla y ahora diputada independiente, Elena Sofía Motta Kolleff reveló en una entrevista para el podcast "ContextoPlis" la manera en la que recibió la propuesta para competir por un curul en el Congreso de la República.

Según explicó, fue mediante un mensaje de WhatsApp que la también legisladora Andrea Reyes la invitó participar en los pasado comicios como candidata.

"Me propusieron a ser candidata con un WhatsApp (...) Andrea Reyes, fue como, hola, Elena, ¿te interesa ser diputada?", confesó.

Así llegó a ser diputada, Elena Motta. pic.twitter.com/G7a6ftrnyb — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 21, 2024

Motta tiene 23 años y, de acuerdo con el currículo que acompaña su perfil en el sitio web del Congreso, cerró pénsum en la Licenciatura en Ciencia Política, por la Universidad Rafael Landívar.