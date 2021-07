YosStop reaparece en redes para negar de las acusaciones

Yoseline Hoffman reapareció en las redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores y negar las acusaciones en su contra.

La vlogger, que fue detenida el 29 de junio acusada de posesión y difusión de pornografía infantil, negó los cargos que se le imputan y por los que está recluida en una prisión para mujeres en la Ciudad de México.

A través de las historias de Instagram, Yoss difundió un mensaje en el que asegura estar detenida por un término legal y no por un delito.



“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”, se puede leer en la publicación.

Hasta el momento no se han revelado más detalles del caso ni lo que procederá con la influencer, tampoco se reveló si el mensaje lo escribió ella o alguien que maneja sus redes.

YosStop fue denunciada al igual que cinco personas más, aparentemente por cinco delitos relacionados con pornografía infantil y violación cometida contra la menor Ainara Suárez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yoss Hoffman (@justyoss)

*Con información de TV Notas