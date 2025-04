Youtuber colombiano se defiende por la polémica que causó su convocatoria

-

Influencer colombiano responde: "No es mi culpa ser famoso", tras polémica en Guatemala.

Steven Tangarife Caicedo, conocido como Mr Stiven TC, respondió al Gobierno de Guatemala luego de haber causado un fuerte desorden vehicular en la capital, tras convocar a una rodada nocturna sin autorización el pasado 1 de abril.

En un video publicado en TikTok, el influencer colombiano reconoció que su actividad generó un impacto en la movilidad de la Ciudad de Guatemala.

"Evidentemente, al gobierno no le gustó mucho lo que hice, y tienen razón, no pedí permiso y hubo desorden. Pero tampoco es mi culpa que la gente quiera verme. No es culpa mía ser famoso", expresó.

400 motoristas reunidos

La convocatoria, que reunió a unos 400 motociclistas, provocó severos congestionamientos en puntos clave como la avenida Las Américas, el bulevar Liberación, la 7.ª avenida de la zona 9 y la avenida Reforma.

Según la Municipalidad de Guatemala, muchos automovilistas se vieron afectados por bloqueos que paralizaron el tránsito durante varias horas.

Más de 100 agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron desplegados para dispersar la caravana y restablecer la circulación.

Como resultado del operativo, se impusieron 113 multas por diversas infracciones al reglamento de tránsito:

Artículo 181.03: No portar licencia de conducir (Q200)

Artículo 182.01: Conducir con licencia vencida (Q300)

Artículo 181.02: Llevar placas en lugares no autorizados (Q200)

Artículo 181.04: No ceder el paso a otros vehículos (Q100)

Ministerio de Gobernación advierte a Mr. Steven CT

Ante lo ocurrido, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, advirtió que Mr. Stiven TC podría enfrentar consecuencias legales por instigación al desorden público, obstrucción de vías y posibles daños a bienes públicos.

El Ministro Francisco Jiménez indicó que podría enfrentar acciones legales. (Foto: Redes sociales

En redes sociales, las reacciones están divididas.

Mientras algunos seguidores justifican su acción como una forma de conectar con su audiencia, otros la consideran irresponsable por afectar a miles de ciudadanos.