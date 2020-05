Tamarindos recién se había remodelado cuando lo sorprendió la pandemia. Optaron por suspender operaciones temporalmente (Foto: Daniel Arriola @danthebagel/Cortesía Ivana Canella)

—¿Su empresa cerró o continúa operando?

—Estamos cerrados. Como industria de alimentos tenemos la opción de hacer delivery, pero para el segmento de mercado en que estamos este no es un canal ideal de ventas. La calidad de nuestros productos se puede ver comprometida y los precios, en cuanto al resto de competidores, cae en la gama alta.

—¿Cuántos colaboradores tiene?

—Somos 21 colaboradores.

—¿Ha despedido personal?

—Nos sentimos afortunados porque a la fecha no hemos realizado despidos y hemos logrado optar por la suspensión de contratos.

—¿Qué porcentaje han caído las ventas?

—100%, al no estar operando.

—El personal despedido o suspendido, ¿está recibiendo alguna ayuda de parte del gobierno?

—Aproximadamente el 70% de nuestro personal ya recibió el primer pago de parte del Fondo de Protección al Empleo.

—¿Ha logrado renegociar pagos a proveedores, créditos y rentas?

—En nuestra experiencia hemos visto la solidaridad, empatía y apoyo de parte de los demás en este gremio. Como guatemaltecos considero que la mayoría comprendemos que esta crisis la sobrepasaremos mientras cada quien ponga su “granito de arena”. En mayor o menor escala, nos está afectando a todos.

—¿Ha emprendido otras actividades para mantener la operación?

—Lo hemos analizado pero todavía no.

Tamarindos es un restaurante de gama alta y optó por suspender contratos. (Foto: Facebook Tamarindos)

—¿Qué podría hacer de manera diferente el gobierno?

—Estos son momentos difíciles para todos y el presidente también enfrenta momentos casi únicos en la historia. Me parece una decisión imparcial y eficiente apoyar por medio de bonos en efectivo directo a la población para contrarrestar la caída en el consumo en general. Pienso que las medidas decretadas deberían aplicar diferente para las instituciones de gobierno de modo que ellas no cierren sino todo lo contrario, que pudieran ofrecer una mejor atención tanto a empleadores como empleados y toda la población (mayores horas de servicio de call center por ejemplo).

—Si pudiera aconsejar al gobierno ¿qué le diría?

—Que midan bien las consecuencias económicas en el corto, mediano e incluso largo plazo. La casi paralización de la economía está afectando a toda la población y es importante que las medidas para la contención del virus sean bien fundamentadas y no desproporcionadas, para que no resulten más dañinas. No es correcto escoger entre economía y salud ni es correcto ignorar una a expensas de la otra.

—Tampoco es correcto infundir miedo y pánico en la población. Me parece que se podrían enfocar mejor los esfuerzos y recursos para educar, concientizar y apoyar a la población con los medios necesarios para cumplir con las medidas de distanciamiento y sanidad, sin paralizar y dividir a causa de un pánico sin fundamento. El virus será, de ahora en adelante, uno más de tantos de los que debemos cuidarnos.