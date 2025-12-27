¡Toma nota! Las rutas alternas por cierre en la Aguilar Batres

-

Durante el fin de semana habrá cierre vehicular en la calzada Aguilar Batres y la PMT anunció rutas alternas.

Te interesa: Anuncian cierre de Aguilar Batres durante el fin de semana

Este 27 de diciembre a partir de las 23:00 horas habrá cierre vehicular en la calzada Aguilar Batres y 38 calle, zona 12.

El objetivo de la medida es retirar una pasarela que se encuentra en el lugar.

Ante esta situación, la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala recomendó tomar rutas alternas.

"El Bulevar San Cristóbal o continuar sobre el Anillo Periférico para salir a la Avenida Petapa y dirigirse al sur", dijo la PMT.

¡Atención!



Este sábado 27 y domingo 28 de diciembre se llevará a cabo el desmontaje de la pasarela dañada por un transporte pesado en la Calzada Raúl Aguilar Batres, en horario de 11:00 p.m. a 4:00 a.m.



Se recomienda utilizar vías alternas y atender las indicaciones de… pic.twitter.com/N023bRNpkA — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) December 26, 2025

La PMT de Villa Nueva informó que apoyarán en el sector por el cierre anunciado.

La ruta volverá a ser habilitada a las 4:00 horas del domingo 28 de diciembre.