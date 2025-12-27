Así estará el clima el último sábado del año

Durante el último sábado del año, se espera que el clima continúe con bajas temperaturas y posibilidad de lluvia en algunas regiones.
Este 27 de diciembre será el último sábado del año y según el pronóstico del Insivumeh, el clima continuará de manera similar al de los últimos días.
Durante el amanecer y en la mañana se esperan nublados del norte al centro del país y Occidente, sin descartar lloviznas aisladas.
El resto del país habrá pocas nubes y viento moderado en el Altiplano Central.
Durante la tarde y noche se esperan nublados parciales con lluvia en el norte, Franja Transversal del Norte y Caribe.
Se espera, además, pocas nubes o cielos despejados hacia la Costa Sur y Pacífico.
Las temperaturas seguirán bajas, principalmente en el Occidente del país y durante la madrugada.
Se recomienda abrigar adecuadamente a los niños y personas mayores.