Así estará el clima el último sábado del año

  • Por Dulce Rivera
26 de diciembre de 2025, 19:55
Las condiciones climáticas continuarán similares durante el último sábado del año. (Foto: Soy502/archivo)

Las condiciones climáticas continuarán similares durante el último sábado del año. (Foto: Soy502/archivo)

Durante el último sábado del año, se espera que el clima continúe con bajas temperaturas y posibilidad de lluvia en algunas regiones. 

Este 27 de diciembre será el último sábado del año y según el pronóstico del Insivumeh, el clima continuará de manera similar al de los últimos días. 

Durante el amanecer y en la mañana se esperan nublados del norte al centro del país y Occidente, sin descartar lloviznas aisladas. 

El resto del país habrá pocas nubes y viento moderado en el Altiplano Central. 

Durante la tarde y noche se esperan nublados parciales con lluvia en el norte, Franja Transversal del Norte y Caribe. 

Se espera, además, pocas nubes o cielos despejados hacia la Costa Sur y Pacífico. 

(Foto: Insivumeh)
(Foto: Insivumeh)

Las temperaturas seguirán bajas, principalmente en el Occidente del país y durante la madrugada. 

Se recomienda abrigar adecuadamente a los niños y personas mayores. 

