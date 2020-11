Presupuesto 2021: Los 48 Cantones amenazan con acciones

Los alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán declararon "non gratos" a los diputados de ese departamento que votaron por el Presupuesto 2021.

"Exigimos al Congreso una reforma inmediata al Decreto 33-2020 con el que se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2021", señalaron los alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes amenazan con "acciones" si no se cumplen sus exigencias.

A través de una carta abierta, los 48 Cantones manifestaron su rechazo por la forma en la que se aprobó el gasto para el próximo año y exigen que se disminuya el presupuesto para el Congreso, que se elimine lo propuesto para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y se destinen más fondos para combatir la desnutrición.

Los líderes también declararon "non gratos" a los diputados de Totonicapán: Diego Israel González Alvarado, Marvin Estuardo Alvarado Morales, Adolfo Caniz Ajpacajá, los primeros dos por votar a favor del Presupuesto y el último "por no defender los intereses del pueblo y prestarse al juego al ausentarse con malicia" al pleno.

De igual forma repudiaron el actuar del presidente Alejandro Giammattei, a quien califican de "hipócrita, prepotente, sarcástico, racista, discriminador y excluyente" y aseguran que "con malicia ha manipulado el proceso de aprobación del Presupuesto sin cumplir con el debido proceso legislativo" y por no haber "sido capaz de cumplir con los programas temporales por el Covid-19".

"Expresamos lo abominable y la demagogia descarada del señor Giammattei al llenarse la boca en campaña de que iba a disolver la SAAS (Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia) mientras que para el año 2021 le asigna un presupuesto de Q150 millones mientras la población vulnerable se está muriendo de hambre", manifiestan en el documento que publicaron en sus redes sociales.

También advirtieron que, "de no enmendar" el Presupuesto, acto que calificaron como una "vil acción contra el pueblo", tomaran las acciones necesarias e invitaron a las organizaciones y a la población guatemalteca a unírseles cuando anuncien qué harán para defender su posición.

Por otro lado, la Asamblea Social y Popular, integrada por varias organizaciones indígenas, de mujeres, campesinas y colectivos urbanos como la Alianza de Autoridades Ancestrales, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), presentaron un amparo por el contenido y forma en que se aprobó el Presupuesto para 2021.

"Esta forma de aprobarlo fue con toda la impunidad, clandestinidad y prepotente de la Junta Directiva del Congreso y los diputados que aprobaron la Ley (...) fueron hipócritas y fue una burla para el pueblo, aprobándolo en horas de la madrugada. Además, hay un aumento exagerado de los recursos y la brecha fiscal de 30 mil millones de quetzales que endeudará más al país", lamentó Daniel Pascual, líder de la Asamblea.

Para Pascual, el Presupuesto lo único que garantiza es un "genocidio" de los menores con desnutrición y le restan recursos a la Procuraduría de los Derechos Humanos. "Venimos a protestar y a accionar legalmente, y estamos claros que no es la única acción del pacto de corrupción y de impunidad en Guatemala no solo han actuado contra el Presupuesto", señaló.

Lee aquí la transcripción completa de la carta:

"CARTA ABIERTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA POR #48CANTONES DE #TOTONICAPÁN

Guatemala, 18 de noviembre de 2020.

Los abajo firmantes, miembros de la Junta Directiva y asamblea del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones del pueblo de Totonicapán, A La Junta Directiva, comisión de finanzas y moneda y a los diputados traidores de Totonicapán y de toda la República:

MANIFESTAMOS:

I. Nuestro total rechazo por la forma ilegal, arbitraria, manipulada y corrupta en que aprobaron el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado 2021.

II. Rechazamos la total inobservancia del precepto legal en que el presupuesto se debe realizar con la programación, organización, coordinación, ejecución y control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad, para el cumplimiento de los programas y los proyectos de conformidad con las políticas establecidas.

III. Advertimos que es notoria las negociaciones criminales, obscuras e injerencias de un sector del organismo ejecutivo en contubernio con los diputados de la comisión de finanzas y otros diputados del partido de turno y demás bancadas violentando la independencia de poderes que a todas luces son actos ilegales y condenables.

IV. Nos indigna el actuar de tres de los cuatro diputados del distrito de Totonicapán, de los 114 catorce diputados que votaron a favor de este plan macabro y aún más la ineptitud de los 18 diputados ausentes en sus labores que no cabe duda se encontraban emborrachándose en otros lugares siendo siempre parte del plan maligno en contra del pueblo humilde de nuestra patria.

V. Repudiamos la enmienda en la que se quita el rubro destinada para paliar el hambre y la miseria de muchos niños, niñas y hermanos guatemaltecos, porque estos diputados han perdido el sentido humano y siguen agravando la injusticia y la desigualdad social que aqueja la población a causa de malos gobernantes y de una sociedad oligarca injusta, excluyente que nunca piensa en el bien común para toda la población guatemalteca.

VI. Condenamos la forma de invisibilizar la desnutrición sobreponiendo los intereses leoninos de los diputados inhumanos, actitudes que equivale a balas genocidas que condenan de muerte a los niños inocentes que sufren la desnutrición en un país con riqueza natural pero saqueada por funcionarios

corruptos.

VII. Recalcamos que un presupuesto que no garantiza la vigencia de los Derechos Humanos que no destina los recursos para la lucha contra el hambre, que no invierte en la educación superior, que no garantiza los aportes constituciones para los gobiernos locales y que solo destina para obras grises de mala calidad ejecutadas por empresas constructoras propiedad de parientes de diputados y funcionarios del ejecutivo, financistas de campaña y delincuentes de cuello blanco es un presupuesto inhumano que debe reformarse de carácter urgente antes de rebalsarse las consecuencias que hundiría a las mayorías a la peor miseria.

VIII. Exigimos austeridad y no más endeudamiento interno ni externo del país.

IX. Repudiamos la notoria hipocresía, prepotencia, sarcasmo y actitud racista, discriminador y excluyente del señor Alejandro Giammattei que con malicia ha manipulado el proceso de aprobación del presupuesto sin cumplir con el debido proceso legislativo y que no ha sido capaz de cumplir los programas temporales por covid-19 y que le ha servido de excusa para desviar los prestamos millonarios tal el caso de los 132 millones en el ministerio de comunicaciones.

X. Le expresamos lo abominable la demagogia descarada del Señor Giammattei al llenarse la boca en campaña que iba a disolver la SAAS mientras que para el año 2021 le asigna un presupuesto de 150 millones mientras la población vulnerable se está muriendo de hambre.

XI. Enérgicamente declaramos no gratos a los diputados traidores del distrito de Totonicapán Diego Israel González Alvarado, Marvin Estuardo Alvarado Morales por haber votado a favor de esta ley terrorista y al diputado Alfredo

Adolfo Caniz Ajpacajá por no cumplir con su deber de defender al pueblo a prestarse el juego y la malicia de ausentarse. Y les advertimos que el pueblo que los eligió los espera para que expliquen la razón de su actuar.

XII. Exigimos la reforma inmediata de esta ley que se aprobó con un dictamen exprés sin discusión ni análisis destinado a favorecer intereses mezquinos sin importar el bien común dejando a su propia suerte a la población en plena crisis sanitaria y con estragos y embate de las tormentas naturales de las cuales aprovecharon los diputados en contubernio con el partido de gobiemo de turno a orquestar su plan maligno.

XIII. Condenamos el actuar del Ministro de Finanzas y su presidente de la república por orquestar la aprobación ilegal del presupuesto con negociaciones previas y clandestinas para conseguir los votos suficientes mediante alianzas con diputados sin ninguna sensibilidad humana a los problemas nacionales, abusando del poder creyendo ser superiores a la ley y saquear a las arcas del Estado de manera egoísta y corrupta, priorizando aquellos rubros en los que

puedan quedarse con una buena tajada.

EXIGIMOS:

Al Congreso de la república exigimos la reforma inmediata del decreto 33-2020 disminuyendo el presupuesto del propio congreso, eliminando el presupuesto para el parlacén, fortaleciendo los programas en favor de la niñez, la juventud y los pueblos indigenas, eliminando el endeudamiento interno y externo y destinar los fondos para combatir la desnutrición.

El congreso de la república advertimos de no enmendar esta vil acción en contra del

pueblo de Guatemala; tomaremos todas las acciones necesarias porque solo el pueblo salva al pueblo.

Al pueblo de Guatemala y demás organizaciones sociales, invitamos a unirse a la lucha y estar pendientes de las acciones que estaremos tomando.

ATEŅTAMENTE, CONCEJO DE ALCALDES COMUNALES DE LOS 48 CANTONES DEL PUEBLO DE TOTONICAPÁN".

