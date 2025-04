Abiertos en Semana Santa: los sitios que podrás disfrutar en familia

-

Estos son los sitios que podrás disfrutar en Semana Santa si aún no tienes planes.

OTRAS NOTICIAS: Así puedes conocer capibaras en Guatemala

Las instalaciones deportivas, parques arqueológicos, museos y centros culturales estarán abiertos para el disfrute de guatemaltecos y extranjeros.

PUedes recorrer Quiriguá. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Sitios Arqueológicos

Kaminaljuyu, Iximche, Tzikabbe, Ceibal, Quirigua, Zaculeu, Gumarcaaj y Mixco Viejo podrán ser visitados todos los días, de 8:00 a.m, a 4:00 p.m.

Puedes disfrutar de los edificios mayas más importantes esta Semana Santa. (Foto: Wilder López/Soy502)

Instalaciones deportivas

Los Campos del Roosevelt, el Centro Deportivo y Recreativo Gerona, Centro Deportivo Campo Marte, el parque la paz Carlos 'El Pescadito' Ruiz en zona 21, y el parque Kevin Cordón en Zacapa, estarán abiertos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., el parque Erick Barrondo cierra a las 5:00 p.m.

El parque Erick Barrondo es uno de los lugares abiertos para hacer deporte o caminar. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

TE PUEDE INTERESAR: 10 lugares para degustar las mejores micheladas en la ciudad

Museos y centros culturales en la ciudad

El Palacio Nacional de la Cultura, el Museo Nacional de Historia, Museo Nacional De Arqueología Y Etnología "Munae", y el Museo De Arte Colonial "Mac", estarán abiertos de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Palacio Nacional de la Cultura. (Foto: Archivo/Soy502)

Museo Mundo Maya en Petén. (Foto: Museo Mundo Maya)

Museos regionales

El museo de arqueología "La Democracia", el museo "Mundo Maya", y el que se ubica en el Sureste Petén, tendrán un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El "Museo Regional De Santiago Sacatepéquez", abrirá de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. El "Centro Cultural Real Palacio De Los Capitanes" MUNAG, abrirá a las 10:00 a.m. y cerrará a las 6:00 p.m.

Toma nota: todos estos museos tienen horarios especiales los fines de semana que pueden ser consultados en redes sociales.