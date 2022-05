Abogada cuestiona a Amber Heard por regalarle un cuchillo a Johnny Depp

La abogada Camille Vasquez, quien es parte del equipo que defiende a Johnny Depp, cuestionó a Amber Heard acerca de un regalo que le hizo al actor durante el tiempo en el que él supuestamente habría cometido violencia hacia ella dentro del matrimonio.

Vasquez cuestionó el hecho de que Heard le hiciera ese tipo de regalo durante el período en el que se sentía amenazada por el artista, a quien acusa de golpeador.

Camille mostró al jurado el cuchillo que Amber le regaló a Johnny, un oficial llevó a la sala el objeto.

Vasquez: Usted contó que él la golpeaba en 2012 ¿verdad?

Amber: Ël me golpeaba en 2012, correcto, con un receso en el medio.

Abogada: Ël destruía cosas a su alrededor ¿correcto?

Amber: Sí, lo hizo.

Abogada: Y dijo que el señor Depp entraba y salía de la sobriedad en 2012 ¿correcto?

Amber: Correcto

Abogada: Dijo a este jurado "en 2012 yo estaba en el inicio de las etapas de Depp aprendiendo estos patrones, que la bebida se coordinaba con estos patrones" ¿es correcto?

Amber: Es correcto

Abogada: Entonces en estos ciclos de violencia en 2012 ¿usted le dio al señor Depp un cuchillo como regalo?

(Foto: Oficial)

Amber: Le di un cuchillo como regalo de cumpleaños al inicio de nuestra relación, creo que en 2012 pero no estoy segura.

Vasquez: Vimos una foto de ese cuchillo pero creo que debemos ver el objeto real. ¿Ese es?

Amber: Sí, ese es.

Vasquez: Ese es el cuchillo que le dio al hombre que le pegaba ¿verdad señorita Heard?



Heard: No me preocupaba que me apuñalara, eso es seguro.

Vasquez: Pero se lo dio mientras él abusaba de usted.

Amber: Se lo di ese año.

Vasquez: ¿Podría mostrarle el cuchillo al jurado? gracias (al agente). Este es el cuchillo que usted le dio al hombre que se emborrachaba y se tornaba violento con usted ¿correcto?

Amber: Es el mismo cuchillo que le di como regalo en 2012, sí.

El punto de la defensa es que si ella sufría de abuso, el regalo que le dio habría sido una amenaza para su seguridad.

