Abogado de Amber Heard afirma que Depp "nunca asumirá su responsabilidad"

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp se encuentra en la etapa de conclusiones y los abogados de ambos presentan su alegato final.

Durante las conclusiones del juicio, el abogado de Amber Heard, Benjamin Rottenborn, dijo que Johnny Depp nunca asumirá la culpa por sus acciones pues las personas a su alrededor siempre reparan sus errores.

Benjamin dijo que Johnny Depp no ​​puede y no asumirá la responsabilidad de sus propias acciones. "Siempre es culpa de otra persona", explicó al jurado.

"Tratamos de convencerlos que el señor Depp ha arrastrado su verdad en probar que él nunca fue abusivo con Amber Heard en ninguna ocasión, piensen en el mensaje que el señor Depp y sus abogados envían a Amber y a cada víctima de abuso doméstico: si no tomaste fotos nunca pasó, si tomaste fotos son falsas, si no le dijiste a tus amigos estás mintiendo, si le dijiste a tus amigos ellos son parte de la farsa, si no buscaste ayuda médica no estás lastimada, si sí buscaste tratamiento médico estás loca", señaló el abogado.

Y además, agregó: "Si hiciste lo que pudiste para ayudar a tu esposo, la persona que amabas, mostrándole su aplastante abuso de drogas y alcohol, que lo transforman en un abusivo monstruo, eres una regañona y si finalmente decides que ya tuviste suficiente, suficiente de miedo, suficiente de dolor y tienes que irte y salvarte, eres una caza fortunas. Ese es el mensaje que el señor Depp está pidiéndote que envíes, pero eso no termina ahí porque en el mundo del señor Depp tú no dejas al señor Depp y si lo haces, él hará una campaña de humillación global en tu contra, una campaña que ha durado hasta este día, él hará lo que pueda para destruir tu vida, para destruir tu carrera, esto es lo que dirán señoras y señores y eso están tratando de que ustedes, señores del jurado, hagan", argumentó Benjamín.

El abogado aseguró que Depp usa sus encantos y poder lograr que alguien más se encargue de sus acciones y concluyó: "No es de sorprender pues el señor Depp no puede y no quiere tomar responsabilidad por sus propias acciones, siempre es la culpa de alguien más".