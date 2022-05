Amber Heard: "La gente nos quiere matar a mi hija y a mí, me lo dicen a diario"

En la última etapa del juicio Amber Heard subió al estrado y entre lágrimas afirmó que tiene pesadillas por la campaña de desprestigio a la que se ha visto sometida, además explicó que sufre amenazas de muerte.

La actriz volvió al estrado este 26 de mayo y dijo que su vida personal y sus proyectos profesionales fueron afectados por la demanda de su exesposo en su contra.

Cuando su abogada le preguntó cómo pasó los últimos días desde que Johnny Depp testificó ella respondió: “Me acosan, humillan y amenazan todos los días”.

“Sentarme aquí frente al mundo, ver los peores momentos de mi vida usados para humillarme, la gente me quiere matar y me lo dice todos los días”, continuó.

"La gente quiere poner a mi bebé en el microondas, me dicen eso”, explicó acerca de su pequeña de un año Oonagh Paige.

Además de esto, la famosa recordó la amenaza que supuestamente recibió por parte de Johnny Depp: “Me prometió que si alguna vez lo dejaba, me haría pensar en él todos los días de mi vida”,

“No me sentaría en esta sala del tribunal riéndome y haciendo chistes sarcásticos, esto es horrible, doloroso y humillante para cualquier ser humano... soy un ser humano... no me merezco esto. Los ataques contra mía, la campaña que Johnny ha provocado, que millones de personas hacen en su nombre, ¡me torturan!”, agregó, afirmando que las críticas y amenazas le están generando un trauma constante.

Heard también habló de sus ataques de pánico: “Me tiemblan las manos, me despierto gritando... mis amigos tienen que vivir con un conjunto de reglas sobre cómo no asustarme, cómo no tocarme, cómo no sorprenderme, mis parejas sentimentales tienen reglas sobre cómo pueden tocarme en la intimidad. Tengo reglas con los profesionales médicos... ginecólogos que veo, para no tener un ataque de pánico o un evento desencadenante”, dijo.

“La gente se burla de mi testimonio de haber sido agredida, se burlan de... ha sido agonizante, doloroso y humillante por lo que he tenido que pasar, espero que nadie tenga que pasar por algo así, no le desearía esta situación ni a mi peor enemigo”, expresó.

Amber también dijo que Johnny es un hombre poderoso y sabe que muchos lo apoyan por eso:

"Sé cuantas personas saldrán y dirán lo que sea por él, ese es su poder, por eso escribí eso, hablando de ese fenómeno, de cuantas personas saldrán en apoyo a él y se doblarán ante su poder, es un hombre muy poderoso y muchas persona aman hacer favores a los hombres poderosos y lo sé, lo he vivido, dijo la actriz.

"I know how many people will come out in support of him": #AmberHeard testified that she wrote the Washington Post op-ed because #JohnnyDepp is a "powerful man." @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/G4VitSH6DZ — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 26, 2022