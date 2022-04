Abogado que peleó contra Alfredo Adame da su versión de lo ocurrido

El abogado que se fue a los golpes con Alfredo Adame reapareció y reveló detalles del por qué se llevó el enfrentamiento.

EN CONTEXTO: Alfredo Adame protagoniza nueva pelea en plena rueda de prensa

Manuel Montalvo, abogado de Carlos Trejo, decidió hablar públicamente sobre la pelea que protagonizó la tarde del 5 de abril con Alfredo Adame, en plena rueda de prensa.

Fue para el programa De Primera Mano, en donde reveló que en la actividad el actor y él hablarían sobre los contratos de la pelea que llevaría a cabo su defendido con Adame. Pero, cuando llegó se llevó la sorpresa de que ya se había confirmado un supuesto enfrentamiento.

"Me recibieron, pedí permiso para entrar digo 'oye, soy el representante legal de Trejo'; llegué, está ahí Alfredo, dijeron 'viene el representante, que pase'", contó Montalvo.

Esto dijo el abogado

Según el asesor legal, Adame estaba hablando de un suceso cuando no estaban los representantes de Trejo y peor aún, que ni estaban enterados de lo que él explicaba.

"Fui, escuché y pedí la palabra, y me la dieron; me presento y en eso el señor Alfredo me empieza a insultar, y ahí fue cuando yo dije: 'a ver, el que no ha ido a las peleas eres tú, el que el día de la rueda de prensa, que sucedió lo de la botella, no hiciste nada'", agregó.

Entonces, cuando él intervino para desmentirlo, se desencadenó una fuerte discusión que terminó en algunos golpes. Montalvo, explicó que estaba dispuesto a retirarse para no continuar con el espectáculo, pero el actor lo volvió a enfrentar y fue entonces cuando la pelea se volvió más intensa.

"Era lo que yo le estaba reclamando, que el farsante es él y en ese momento me empecé a retirar", contó.

"El señor se me deja venir. Y ahí sí, le paro la patada que me da y lo cruzo y ahí ya se cayó", agregó en la explicación.

"Se me hizo ya algo ridículo, no pasaron ocho segundos y el señor ya se había caído dos veces", aseguró.

"Ya cuando se cae al piso, yo la verdad no le quise hacer nada", agregó... Yo no iba a eso, yo veo que el señor me quiere agredir, yo sólo lo paro, digo, mi intención no era lastimarlo, en ningún momento", puntualizó.

Finalmente, enfatizó que él no resultó lastimado, pero que procederá de forma penal contra Adame.

Mira aquí la pelea

Video | El abogado de Carlos Trejo apareció en la conferencia de prensa de Alfredo Adame y le reclamó que fue él quien no se presentó a la pelea... momentos después se lanzaron a los golpes.



video: Alejandra Chavarría. pic.twitter.com/zpcdp4s1BJ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 5, 2022

*Con información de Milenio.