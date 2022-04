Alfredo Adame protagoniza nueva pelea en plena rueda de prensa (video)

El actor interrumpió su rueda de prensa para protagonizar una nueva pelea, ahora, contra un abogado, el incidente fue difundido en redes sociales.

Alfredo Adame ofreció este martes 5 de abril una rueda de prensa, para dar a conocer sus nuevos proyectos artísticos. Pero, el actor no contaba con que el evento se convertiría en un ring de boxeo.

Pues, nuevamente protagonizó una pelea, la cual se llevó a cabo frente a los medios de comunicación y varios asistentes.

El motivo de la pelea

En esta ocasión, se fue contra Manuel Montalvo, abogado de Carlos Trejo, un investigador paranormal. Todo ocurrió luego de la intervención que tuvo el asesor legal, la cual dio a lugar a que Adame se defendiera.

Muy enfurecido el actor explicó que el enfrentamiento que se había planificado ya no se realizó por peticiones de Trejo.

"Pidió 3 millones de pesos, cosa que no se le van a dar porque no los vale, luego quería un anticipo de un millón de pesos, cosa que no se le va a dar por falta de confianza, porque ya había intentado robar... Pedía subirse con sus botas, con navajas, con sus botas de cuero, con su cinturón y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera", dijo Adame.

Tras el comentario que hizo el también presentador, el abogado de Trejo lo desmintió y enfrentó públicamente. "El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la rueda de prensa fuiste tú", dijo Montalvo.

Así ocurrió el enfrentamiento

La postura que sostuvo Montalvo provocó que Adame se molestara más, ya que tal y como se ve en un video que fue difundido en redes sociales, caminó de manera inmediata hacía él.

El momento se puso tan tenso que las personas comenzaron a intervenir para que no llegar a los golpes; pero luego de varios segundos y cuando el abogado se iba a retirar, Adame fue a buscarlo y comenzaron a lanzarse de puños y patadas.

Las imágenes muestra que Adame cayó al suelo en el intento de golpear al otro hombre. Luego, al ponerse de pie, nuevamente se le acercó, pero el abogado lo empujo y el actor cayó sobre una mesa.

Finalmente, un grupo de hombres rodeó al abogado para evitar que el enfrentamiento continuara. Esta no es la primera vez en la que el artista mexicano se ve envuelto en escándalos de este tipo.

Cabe recordar que en enero tuvo una pelea en la vía pública con una mujer y un hombre.

Video | El abogado de Carlos Trejo apareció en la conferencia de prensa de Alfredo Adame y le reclamó que fue él quien no se presentó a la pelea... momentos después se lanzaron a los golpes.



video: Alejandra Chavarría. pic.twitter.com/zpcdp4s1BJ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 5, 2022

