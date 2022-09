¡Tensa reunión! Abogado de Piqué habló sobre el encuentro con Shakira

Abogado de Gerard Piqué habla sobre el tenso encuentro entre Gerard Piqué y Shakira.

Todo parece indicar que la separación de Shakira y Gerard Piqué cada vez se está poniendo más complicada, esto conforme a los nuevos detalles que salieron a la luz sobre el encuentro que sostuvo la expareja.

Medios internacionales y de España han señalado que no logran llegar a un acuerdo sobre la custodia y futuro de sus hijos: Sasha y Milan.

Asimismo, fue el propio Ramón Tamborero, abogado del futbolista de 35 años, quien dejó entrever que las soluciones se agotan. Y es que, tras ser cuestionado por la prensa sobre el caso de su defendido, manifestó "estamos trabajando en ello".

Sin dar mayores detalles, el asesor legal también señaló que no será el último encuentro que las celebridades tendrán.

“Nunca hay un último encuentro... El encuentro ha ido muy bien", puntualizó.

Pese a que no dijo con certeza si los pequeños se quedarán en Barcelona, enfatizó que no puede dar mayores datos sobre el caso. Además, confirmó que la reunión marchó de maravilla, sin embargo, trascendió que Piqué abandonó antes de tiempo el encuentro tras no llegar a un acuerdo con la colombiana.

(Foto: Archivo/Soy502)

El día del encuentro

Shakira y Gerard Piqué nuevamente se han visto la cara, luego de la inesperada reunión que sostuvieron este jueves 15 de septiembre.

Según medios españoles, la expareja se reunió para poder llegar a un acuerdo sobre su separación, en el encuentro se ha dicho que estuvieron presentes los abogados de ambos.

También se dio a conocer que continúa siendo un tema complicado, pues no logran ponerse de acuerdo sobre la custodia de sus hijos, sobre todo porque Shakira podría irse a vivir a Miami, Estados Unidos.

(Foto: SLV)

La tensa reunión

Pese a que se desconoce sobre los avances que hubo en esta ocasión, se sabe que la reunión se realizó en el despacho del abogado del jugador del FC Barcelona, citó el medio español El Periódico.

Mientras que el medio Sálvame tuvo acceso a las imágenes en donde se ve a las celebridades llegar a la reunión, pero cada quien por su lado. En el caso de la artista colombiana, se veía tranquila y sonriente.

Sin embargo, Piqué se mostró más serio y un poco tenso al ver la presencia de los reflectores.

(Foto: SLV)

*Con información de El Nuevo Herald.