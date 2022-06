Los abogados de Amber Heard insisten en culpar a las redes sociales

Abogados de Amber Heard culpan a las redes sociales de influenciar el veredicto final del juicio por difamación con Johnny Depp

EN CONTEXTO: Johnny Depp celebró su triunfo en juicio con una lujosa cena junto a varios amigos

La batalla legal a la que se enfrentaron Johnny Depp y Amber Heard se vivió más allá de los tribunales ya que en redes sociales se dio un seguimiento total a las declaraciones que se hacían en cada una de las audiencias, a lo que el público reaccionaba con libertad desde sus cuentas personales.

Esta situación ha causado que los abogados de la actriz declararan que el veredicto final se viera influido por la ola de comentarios que diariamente se hacían en contra de Heard, acusándola de "la abusadora de la relación, una manipuladora y una mentirosa", aseguran.

La defensa de Heard asegura que el veredicto final se vio influenciado por los comentarios en redes sociales. (Foto: Getty Images)

Fue Elaine Bredechoft la abogada principal de Heard quien se expresó que fue por culpa de redes sociales que su clienta no ganó, puesto que aunque ya se había advertido a los miembros del jurado de no mirar las redes sociales, estos no atendieron a la instrucción:

"Iban a casa todas las noches, tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio debido a la conferencia judicial. No hay forma de que no puedan ser influenciados”, dijo la abogada a NBC Today.

En una de las audiencias, Amber Heard enunció que la humillaban en redes sociales: "Me acosan, me humillan y amenazan a diario. Solo con sentarme en esta sala, exhibiendo lo peor de mi vida para ser humillada".

Juicio mediático

Johnny Depp ganó la demanda por difamación contra su exesposa, Amber Heard. El jurado determinó que la actriz deberá pagarle US$15 millones en total al protagonista de "Piratas del Caribe".

El juicio tuvo una duración de seis semana y fue transmitido por la señal de Court TV y Law & Crime Channel, en YouTube. Este tuvo un alcance de hasta 1.2 millones de espectadores simultáneos, lo que deja en claro que el público no perdió la pista de la polémica batalla legal.