La denuncia de una joven tras ser golpeada por su abuelo

Joven denuncia a su abuelo de propinarle una golpiza por "contestarle mal" y dejarla en riesgo de quedar sorda

Xyomara Olvera denunció en su cuenta de Facebook que fue agredida por su propio abuelo porque este le dijo que fue "grosera" al dirigirse a él.

Sin embargo, la joven mexicana explicó que solo se defendió por la forma en que el hombre le habló primero. En la publicación expresó que por la gravedad de los golpes está en riesgo de quedar sorda, según le dijo el médico que la atendió.

Foto: captura pantalla

“Quiero exponer a mi ‘abuelo’ que el día de hoy fue capaz de golpearme y dejarme con posible sordera de lo fuerte que fueron los golpes”, escribió Xyomara en su perfil.

La joven mencionó que su familiar no se hizo cargo de los hechos ni de los medicamentos que le recetaron, ya que según él, ella fue grosera cuando "solo le dijo que esa no era manera de hablarle".

Lo demandará

Xyomara, quien vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas, aseguró que busca demandar a su abuelo, pero tiene miedo de que su papá influya y la denuncia no proceda, pues es policía.

“No sé si pueda proceder a una demanda ya que su hijo (mi papá) es policía y pues todo se tapan y me dijeron que muy probablemente no procediera una demanda por lo mismo, mi papá estuvo ahí y no fue para defenderme cuando él vio como me estaba cacheteando”, se lee en la publicación.

La joven se encuentra con el oído izquierdo inflamado y según contó, tiene dificultad para escuchar. Hasta el momento, no se ha procedido a la demanda y la publicación se ha compartido cientos de veces, generando indignación entre internautas.