Se acabó la luna de miel, Jennifer Lopez regresa a los escenarios (video)

Se acabó la luna de miel de Jennifer López y Ben Affleck, pues la "diva del Bronx" regresa a los escenarios este sábado.

López se prepara para su primera presentación musical luego de su viaje de bodas con Ben Affleck en Francia. Ofrecerá un concierto en Italia en un evento benéfico para Unicef este sábado en la isla de Capri. Los primeros videos la muestran realizando los ensayos.

El diario La Nazione informa que este sábado, JLo estará ofreciendo un concierto benéfico en LuisaViaRoma a beneficio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en San Giacomo, Capri. Según detalla el medio citado, el evento será dedicado a los niños pobres y en peligro de extinción en los campos de refugiados donde viven miles de niños sirios y niños que sufren la guerra en Ucrania.

Lopez fue captada ensayando para el concierto de este sábado. (Foto: Twitter)

Según la agencia informativa Ansa , Lopez dará un concierto de 30 minutos en el que participa un staff de 50 personas, entre bailarines y equipos, tres localizaciones. La temática artística será un homenaje a los cantantes más famosos de los años 70. Su atuendo estilo "animal print" es una creación de reconocido modisto italiano por Roberto Cavalli

Desde el viernes, los fans han documentado la visita de Lopez en Italia, algunos han compartido fotografías y videos donde ella fue vista en el restaurante Le Camerelle en la famosa isla. De la misma forma, se compartió un video donde se le vio a Lopez entrando a una tienda y le dio un breve saludo a sus seguidores.

Jennifer Lopez rehearsing “If You Had My Love” for tomorrow’s show at #LVRxUNICEF in Capri, Italy. pic.twitter.com/HZrOI2Wo6k — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 29, 2022

Lopez fue captada en el restuarante Le Camarelle en Capri, Italia. (Foto: Twitter)

Jennifer Lopez in Capri yesterday pic.twitter.com/5tV7maXCOu — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 29, 2022

Jennifer Lopez in Capri today! (July 29, 2022) pic.twitter.com/k0XECU8IWK — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 29, 2022

* Con información de La Nazione y Ansa