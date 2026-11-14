Alta afluencia vehicular marca la tarde de este sábado en varios puntos de la capital

Este sábado 14 de noviembre, en horas de la tarde, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha reportado afluencia vehicular.

Sectores como la Avenida Reforma reporta afluencia masiva de conductores, aledaño a la plaza Obelisco, que ha impactado en la carga vehicular en sectores como zona 13, 14 y 10; en donde horas de la noche se realizará una actividad navideña.

En la Calzada Roosevelt también mantiene filas de vehículos que esperan avanzar hacia la zona 8 del municipio de Mixco.

Además, en la calzada Aguilar Batres, de la zona 11 de la capital también se registró tránsito lento tras un supuesto asalto armado contra una conductora.

La PMT recomienda conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y anticipar su salida ante las condiciones del tránsito.

El hecho armado causó complicaciones en la movilidad en zona 11. (Foto vía: Policía Municipal de Tránsito)