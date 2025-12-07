Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Otro percance vial: Se registra accidente de tránsito en San Cristóbal

  • Por Geber Osorio
06 de diciembre de 2025, 20:18
Dos vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito esta noche. (Foto: Bomberos Municipales)

Dos vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito esta noche. (Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales brindan atención prehospitalaria a los heridos.

OTRAS NOTICIAS: ¡Tránsito complicado! Conductor pierde el control y choca con poste en San Cristóbal

Un accidente de tránsito se registró la noche de este sábado 6 de diciembre en el bulevar sur y 3a. calle de San Cristóbal,  la zona 8 de Mixco.

En el percance vial se vieron involucrados dos vehículos de uso particular informaron los Bomberos Municipales, quienes arribaron al lugar.

La tripulación de ambos automotores está siendo evaluada por los paramédicos, tras haber resultado afectados.

La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar realizando las diligencias respectivas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar