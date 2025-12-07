Otro percance vial: Se registra accidente de tránsito en San Cristóbal

Bomberos Municipales brindan atención prehospitalaria a los heridos.
Un accidente de tránsito se registró la noche de este sábado 6 de diciembre en el bulevar sur y 3a. calle de San Cristóbal, la zona 8 de Mixco.
En el percance vial se vieron involucrados dos vehículos de uso particular informaron los Bomberos Municipales, quienes arribaron al lugar.
La tripulación de ambos automotores está siendo evaluada por los paramédicos, tras haber resultado afectados.
La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar realizando las diligencias respectivas.