¡Tránsito complicado! Conductor pierde el control y choca con poste en San Cristóbal

Un vehículo derribó un poste del tendido eléctrico y el paso vehicular se encuentra bloqueado en ese sector de Mixco.
Un accidente de tránsito se registró en el bulevar San Cristóbal y 12 avenida, en la zona 8 de Mixco.
Por motivos que se desconocen, el conductor de una camioneta perdió el control y colisionó contra un poste del tendido eléctrico en el sector.
Bomberos Municipales arribaron al lugar para evaluar a la tripulación del automotor, quienes resultaron heridos.
De manera preliminar se dio a conocer que los afectados son cuatro personas, siendo dos menores y dos adultos.
Debido a este percance vial, el paso vehicular ha quedado obstaculizado, por lo que el tránsito está siendo afectado.