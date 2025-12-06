Versión Impresa
¡Tránsito complicado! Conductor pierde el control y choca con poste en San Cristóbal

  • Por Geber Osorio
06 de diciembre de 2025, 16:34
Debido a este accidente se mantiene bloqueado el paso vehicular en bulevar San Cristóbal. (Foto: Bomberos Municipales)

Un vehículo derribó un poste del tendido eléctrico y el paso vehicular se encuentra bloqueado en ese sector de Mixco. 

Un accidente de tránsito se registró en el bulevar San Cristóbal y 12 avenida, en la zona 8 de Mixco.

Por motivos que se desconocen, el conductor de una camioneta perdió el control y colisionó contra un poste del tendido eléctrico en el sector.

(Foto: Bomberos Municipales)
Bomberos Municipales arribaron al lugar para evaluar a la tripulación del automotor, quienes resultaron heridos.

De manera preliminar se dio a conocer que los afectados son cuatro personas, siendo dos menores y dos adultos.

(Foto: Bomberos Municipales)
Debido a este percance vial, el paso vehicular ha quedado obstaculizado, por lo que el tránsito está siendo afectado.

(Foto: Bomberos Municipales)
