Conductor muere tras accidentarse en la Roosevelt (video)

El vehículo se prendió en llamas tras el impacto.
El accidente entre un vehículo tipo agricola y una moto, en la calzada Roosevelt y 5a. avenida, zona 11, dejó como saldo una persona herida de gravedad por los golpes que sufrió, lo que generó congestionamiento vial.
Socorristas de Bomberos Voluntarios, fueron alertados al lugar y le brindaron atención al motorista, un hombre de unos 40 años, que murió a su ingreso al Hospital Roosevelt.
Tras el accidente, la moto se incendió en medio de la calle, fuego que fue controlado por los socorristas.