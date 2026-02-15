Versión Impresa
Conductor muere tras accidentarse en la Roosevelt (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de febrero de 2026, 10:38
El incidente generó tránsito en el sector. (Foto: archivo/Soy502)

El vehículo se prendió en llamas tras el impacto.

El accidente entre un vehículo tipo agricola y una moto, en la calzada Roosevelt y 5a. avenida, zona 11, dejó como saldo una persona herida de gravedad por los golpes que sufrió, lo que generó congestionamiento vial.

Socorristas de Bomberos Voluntarios, fueron alertados al lugar y le brindaron atención al motorista, un hombre de unos 40 años, que murió a su ingreso al Hospital Roosevelt.

Tras el accidente, la moto se incendió en medio de la calle, fuego que fue controlado por los socorristas.

