Eduardo Verástegui opina sobre tiroteo en Texas: "Las armas no son el problema"

Eduardo Verástegui genera debate en redes tras opinar sobre el tiroteo de Texas

Tras el reciente tiroteo en Texas perpetrado por un adolescente de 18 años al ingresar con dos rifles a la escuela Robb, el debate sobre el control de armas ha resurgido en Estados Unidos.

El actor mexicano Eduardo Verástegui dio a conocer su opinión sobre el tema, la cual no fue tomada muy bien por varios usuarios en redes sociales.

"Las armas no son el problema", se lee al inicio su publicación compartida en Twitter. Dicho comentario fue en respuesta a otro tuit, en el que el usuario Sebastián Gorka afirma que "no se trata de las armas", junto a una fotografía de varios autores de otros tiroteos.

Las armas no son el problema. El problema es la falta de valores, la falta de salud mental en las personas que necesitan ayuda y están siendo ignoradas, es la cultura de muerte en la que vivimos, las drogas que consumen los jóvenes. El problema es no tener a Dios en el corazón. https://t.co/XW5uyXyJ8k — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) May 27, 2022

Verástegui expresó que el problema es la falta de valores y salud mental en personas que necesitan ayuda pero son ignoradas. "El problema es no tener a Dios en el corazón", escribió.

Reacciones a favor y en contra

Varios seguidores del mexicano mostraron estar de acuerdo con su punto de vista. Pero también fue cuestionado, ya que el actor ha demostrado en otras ocasiones que es "pro-vida"

"Lalo no te entiendo, ¿Se puede ser proarmas y provida al mismo tiempo? Aunque tampoco entendía como podías ser proTrump siendo católico y antiBiden, mejor sigue rezando el Rosario, yo también lo haré", respondió un seguidor.

Seguidores del mexicano cuestionaron su punto de vista respecto al verdadero problema de los tiroteos. (Foto: Twitter)

La tragedia en Texas

El tiroteo en la escuela primaria de Texas fue ejecutado por Salvador Ramos, y dejó la fatal cifra de 19 niños y dos maestras fallecidas.