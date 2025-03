Actor de Netflix "encantado" con este antojito guatemalteco (video)

-

El famoso actor de Netflix presumió su experiencia degustando comida guatemalteca.

Alejandro Nones, recordado por su papel de Rodolfo Lazcano en la serie "¿Quién mató a Sara?", estuvo en Guatemala recientemente.

El famoso compartió parte de su experiencia visitando diversos lugares del país; entre ellos, Antigua Guatemala y el mercado central.

Aunque ya pasaron algunos días desde su visita, en las últimas horas Nones volvió a recordar su viaje publicando un video en el que se le ve degustando comida guatemalteca.

"Guatemala, estoy en el mercado central. Aquí está Doña Mela, me dijeron que tenía que venir acá", inicia el clip.

El actor venezolano aprovechó su travesía por el popular mercado para degustar una tostada de buche.

"No quiero entrar en debate pero las tostadas que hay en Guatemala son demasiado ricas. Un poquito más gruesas, también duritas, muy crujientes. Esto tiene buche, chicharrón, guacamole, está buenísima", añadió.

Una vez más, Nones recibió numerosas reacciones por parte de sus seguidores. Muchos de ellos, guatemaltecos que agradecieron por su visita y pidieron que regrese pronto.

"Me encanta verte comer y más si es comida chapina", "Que rico comer con esas ganas, ya hasta me dio hambre", "Que pruebe toda la gastronomía !!! Saludos Ale", "Quien fuera doña Mela", se lee.

¿Cuál fue el motivo de su visita?

Nones estuvo en territorio nacional como parte de una serie de actividades de trabajo, ya que será parte de un proyecto a cargo del cineasta guatemalteco, Kenneth Müller.

Este llevará por nombre "En la palma de tu mano", y será un filme perteneciente al género de terror. A Nones se suma Irini Kefalas, modelo guatemalteca que debutará en la actuación en dicho proyecto.

El rodaje inició el 16 de febrero en el municipio de San José Pinula, en el departamento de Guatemala, con jornadas de trabajo que han alcanzado hasta 19 horas diarias.

El actor de 42 años aprovechó su estadía en territorio nacional para recorrer las calles de la ciudad colonial.

Mediante una serie de fotografías, Nones presumió parte de su viaje a Guatemala acompañándola con un mensaje:

"Guate de mi corazón. La última foto no podía faltar en un viaje mío".

Parte de su recorrido fue visitar el Arco de Santa Catalina, el Parque Central y la iglesia de La Merced.

También degustó de pollo frito y mostró su experiencia con un pequeño video.

La publicación del venezolano recibió miles de "me gusta" en Instagram, y decenas de comentarios de sus seguidores.

"Mi bello país, mi Guate", "Pero cómo no supe que estabas aquí en Guatemala?", "Justo me estoy viendo Teresa nuevamente y no has cambiado nada jaja", se lee.

Antigua Guatemala es uno de los destinos favoritos de turistas guatemaltecos e internacionales.

Prueba de ello es que reconocidas figuras del espectáculo han viajado a territorio nacional para conocer la ciudad colonial.