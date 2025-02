¡También en Antigua! Actor de Netflix presume su visita a Guatemala

-

El famoso actor recordado su papel en una serie de Netflix, visitó Guatemala recientemente. Así lo presumió.

A María Celeste Arrarás y Camilo se suma un actor de Netflix entre las celebridades que han visitado Guatemala recientemente; específicamente, Antigua Guatemala.

Se trata de Alejandro Nones, estrella venezolana recordada por su papel de Rodolfo Lazcano en la serie de suspenso "¿Quién mató a Sara?", y Paulo en la novela Teresa.

Foto: Forbes

Nones estuvo en territorio nacional como parte de una serie de actividades de trabajo, ya que será parte de un proyecto a cargo del cineasta guatemalteco, Kenneth Müller.

Sin embargo, el actor de 42 años aprovechó su estadía para recorrer las calles de la ciudad colonial.

Foto: @alenones

Mediante una serie de fotografías, Nones presumió parte de su viaje a Guatemala acompañándola con un mensaje:

"Guate de mi corazón. La última foto no podía faltare n un viaje mío".

Foto: @alenones

Parte de su recorrido fue visitar el Arco de Santa Catalina, el Parque Central y la iglesia de La Merced.

Foto: @alenones

También degustó de pollo frito y mostró su experiencia con un pequeño video.

Foto: @alenones

La publicación del venezolano recibió miles de "me gusta" en Instagram, y decenas de comentarios de sus seguidores.

"Mi bello país, mi Guate", "Pero cómo no supe que estabas aquí en Guatemala?", "Justo me estoy viendo Teresa nuevamente y no has cambiado nada jaja", se lee.

Antigua Guatemala es uno de los destinos favoritos de turistas guatemaltecos e internacionales.

Prueba de ello es que reconocidas figuras del espectáculo han viajado a territorio nacional para conocer la ciudad colonial.