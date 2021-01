Los actores que siguen vigentes después de varias décadas

Si viviste la fiebre de las series televisivas los años 90, seguro reconocerás a estas estrellas que hicieron de las suyas en comedias familiares.

Aunque para muchos desaparecieron del lente, algunos de los actores que interpretaron los personajes favoritos de tu niñez siguen vigentes y haciendo proyectos.

Melissa Joan Hart de "Clarissa lo explica todo" y "Sabrina la bruja adolescente".

Tras sus dos exitosas series, protagonizó pequeñas películas para televisión como "Holiday in Handcuffs", "My Fake Fiance" y "Satin".

En el año 2009 protagonizó una película de horror llamada "Nine Dead", también realizó otra comedia llamada "Melissa & Joey", cuyo último capítulo se vio en 2015, además de la película "God's Not Dead 2" .

Algunos medios dieron a conocer que habrá un reboot de "Clarissa" para este 2021 y ella participará.

Kel Mitchell de "Kenan y Kel"

Aunque "Kenal y Kel" terminó en el año 2000, la carrera de ambos floreció. Kel ha tenido varias apariciones en series y películas como "Pink Panther & Pals", "One on One" y "Clifford, el gran perro rojo".

También participó en "Dancing with the stars".

Tatyana Ali de "El Príncipe del Rap"

Ashley Banks, la hija menor de el tío Will en "El Príncipe del Rap", fue uno de los rostros de "Plaza Sésamo", además se unió a "Second Generation Wayans" en 2013 y a la famosa novela estadounidense "The Young and the Restless".

Además, ha participado en varias películas para televisión.

(Foto: Instagram)

Calista Flockhart de "Ally McBeal"

Calista dio vida a la abogada "Ally McBeal", luego se casó con Harrison Ford y desapareció por un tiempo, pero retornó la actuación en "Brothers & Sisters" y prestó su voz en "Los Pingüinos de Magagascar".

También estuvo en "Supergirl" del 2015 a 2018.

via GIPHY

Lucy Lawless de "Xena la princesa guerrera"

La serie estuvo al aire 6 años, luego participó en "Spartacus", "Parks and Recreation", "Agentes de S.H.I.E.L.D", "Star Wars Resistance" y para este 2021 prestará su voz en la cinta animada "Minions: El Ascenso de Gru".